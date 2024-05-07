Тарифы на электроэнергию могут повысить уже в этом году – Госэнергонадзор

Украине необходим действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики после атак РФ.

Тарифы на электроэнергию могут повысить уже в текущем году из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для восстановления энергообъектов после российских атак.

Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, передает пресс-служба Госэнергонадзора.

"Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. ... Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения, возможно, целесообразно сделать уже в этом году", – сказал он.

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Слободян напомнил, что ранее Национальный банк Украины обнародовал прогноз, где речь шла о поэтапном повышении тарифов в течение нескольких лет, однако и в прогнозе НБУ отмечалось, что цены на электроэнергию могут возрасти быстрее из-за сложной ситуации в энергетике.

По предварительным расчетам, за последние полтора месяца убытки превысили $1 млрд. Перекрыть их только за счет действующего на сегодня тарифа на электроэнергию и имеющейся на сегодняшний день международной помощи невозможно, поэтому продолжается поиск путей решения этого вопроса.

Комментируя вопрос вероятности блэкаутов, Слободян отметил, что о тотальном блэкауте речь не идет.

"Но отключения, к сожалению, возможны. Все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты к началу отопительного периода", – отметил он.

Напомним, НКРЭКУ предложило правительству увеличить тариф на электроэнергию для потребителей до 2,88 грн/кВт-ч от 1 июня. Заметим, что на сегодняшний день тариф на свет составляет 1,68 грн/кВт-час.