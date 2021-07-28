Тарифы на электроэнергию: Зеленский пообещал рассмотреть вопрос снижения цен на заседании СНБО

Президент заявил, что информация о росте тарифов с 1 августа является фейковой.

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности (СНБО), на котором, в частности рассмотрят возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

Об этом он заявил журналистам в ходе форума "Украина 30. Децентрализация" 28 июля.

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Вопрос цен на электроэнергию для населения рассмотрят на этой неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны, "чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет", отметил президент. Будет рассматриваться возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

"Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не повышались для человека. Это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Подменяют сильно понятия, потому что где-то для каких-то предприятий ничего не растет, но я бы здесь не говорил об обществе.

"Сегодня 1,68 грн (за 1 киловатт-час. — Ред.). Я считаю, что у нас есть ряд людей, которые не могут себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому Совет национальной безопасности и обороны будет рассматривать также это вопрос, рассматривать возможность снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко анонсировал повышение цен с 1 августа, но Кабмин уже несколько раз продлевал действие существующей модели ПСО.

В то же время появилась информация, что на заседании Кабмина 28 июля правительство продлит срок действия существующей модели возложение специальных обязанностей (ПСО) на рынке электрической энергии для населения до 1 сентября.

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