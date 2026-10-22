Тарифы на газ с 1 ноября: что изменится в счетах украинцев и к чему следует подготовиться

Сколько будут платить за газ украинцы в ноябре 2026 года

Реклама

С 1 ноября 2026 года стоимость природного газа для бытовых потребителей «Нафтогаза» останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Компания зафиксировала этот тариф до конца апреля 2027 года, поэтому само по себе начало отопительного сезона не приведет к росту цены на газ.

Об этом сообщается на сайте газораспределительной компании.

Реклама

Впрочем, в зимний период итоговые суммы в квитанциях существенно вырастут, ведь расходы будут полностью зависеть от реальных объемов потребления на отопление жилья.

Реклама

Сколько будет стоить кубометр и как действует тариф

В ноябре бытовые потребители «Нафтогаза» получат счета по привычной цене. Согласно информации на официальном сайте поставщика, тарифный план «Фиксированный» действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно.

Стоимость составляет 7,96 грн за кубометр с учетом НДС. Таким образом, само по себе начало отопительного периода не приведет к удорожанию единицы топлива. В то же время следует учитывать: другие частные газопоставщики в Украине имеют право устанавливать собственные цены в рамках действующего законодательства.

Сколько придется платить украинцам за газ зимой

Сумма в ежемесячной квитанции напрямую зависит от количества потребленных кубометров. При фиксированной цене 7,96 грн за кубометр ориентировочные расходы будут выглядеть следующим образом:

при потреблении 10 кубометров в месяц сумма счета составит 79,60 грн;

за 50 кубометров придется заплатить 398 грн;

если домохозяйство потребляет 100 кубометров, сумма достигнет 796 грн;

за 150 кубометров придется заплатить 1 194 грн;

за 200 кубометров придется заплатить 1 592 грн;

в случае высокого потребления на уровне 300 кубометров расходы составят 2 388 грн;

500 кубометров обойдутся в 3 980 грн.

Это ориентировочные примеры расчёта, а не утверждённые нормы. Фактическое потребление зависит от площади дома или квартиры, качества утепления, энергоэффективности оборудования и количества жильцов.

Реклама

Семья, которая использует газ исключительно для приготовления пищи на плите, тратит в разы меньше, чем те, кто отапливает жилье газовым котлом.

Отдельная плата за доставку газа: что нужно знать

В счетах за коммунальные услуги важно четко различать две отдельные услуги: поставку газа и его распределение.

Поставка — это плата за непосредственно потребленный объем топлива по цене 7,96 грн/м³. Распределение (доставка) — это услуга местного оператора газораспределительных сетей, который обслуживает трубопроводы и транспортирует газ до дома.

Стоимость доставки рассчитывается по отдельным тарифам регулирующего органа, которые зависят от региона и заказанной годовой мощности. Именно поэтому итоговые суммы у двух разных семей могут различаться даже при одинаковом объеме потребления.

Реклама

До какого числа нужно оплатить газ

Оплачивать потребленный газ необходимо ежемесячно до 25-го числа за предыдущий период. В частности, счет за ноябрь следует оплатить до 25 декабря 2026 года.

Чтобы избежать задолженностей или ошибочных начислений, крайне важно своевременно передавать показания счетчика — ежемесячно с 1-го по 5-е число. Если данные не будут предоставлены вовремя, объем будет определяться по среднерасчетным нормам, что иногда приводит к расхождениям в счетах.

Сохранение субсидий и льгот

Получатели жилищных субсидий и государственных льгот по-прежнему обслуживаются по фиксированному тарифу. Наличие тарифного плана «Фиксированный» никоим образом не лишает граждан права на социальную помощь со стороны государства.

Итоговый размер субсидии рассчитывается в соответствии со стандартной процедурой на основе доходов семьи, её состава и действующих социальных нормативов.

Почему правительство не повышает цену на газ

Решение о сохранении льготных цен для населения и производителей тепла принято на правительственном уровне. Срок действия специальных условий поставки газа продлен до 31 марта 2027 года.

Кабинет министров Украины руководствуется действующим мораторием на повышение отдельных коммунальных тарифов на время военного положения, а также стремится поддержать граждан в сложных социально-экономических условиях.

Коммунальные услуги в Украине в 2026 году — последние новости

Украинцам должны вернуть почти 93 млн грн из-за нарушений в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. С начала года проверили 140 предприятий и обнаружили нарушения почти в девяти из десяти, поэтому компании должны пересчитать тарифы и уплатить штрафы.

В 2026 году участники боевых действий могут получить 75% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах установленных норм, без учета доходов семьи. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров