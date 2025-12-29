Тарифы на газ в январе: что останется стабильным для населения и чего ждать бизнесу

Газ / © pixabay.com

Из-за атак на украинские газодобывающие мощности стране придется дополнительно импортировать около 4,4 млрд куб. м природного газа, что будет стоить примерно 2 млрд дол. Часть средств для закупки топлива уже обеспечена за счет европейских ссуд и грантов.

Об этом сообщил глава правления Группы “Нафтогаз” Сергей Корецкий в интервью Associated Press.

Для населения цены остаются стабильными: почти 98% домохозяйств пользуются газом от “Нафтогаза”, а тариф “Фиксованный” в размере 7,96 грн за куб. м будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2026 года.

Тарифы формируются с учетом стоимости газа, тарифов на транспортировку и распределение. Государство пытается удерживать цены для бытовых потребителей на одном уровне даже в сложных условиях войны и экономических трудностей.

Для бизнеса ситуация более сложная: предприятия покупают газ по рыночным ценам, которые могут меняться в зависимости от объемов импорта и колебаний на мировых рынках. Из-за убыточности нынешних тарифов повышение цен для бизнеса остается вероятным, однако точные даты пока не озвучены.

