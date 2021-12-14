Тарифы на коммуналку 2022: на сколько вырастет стоимость газа, тепла и воды

Тарифы на коммуналку 2022: на сколько вырастет стоимость газа, тепла и воды

В 2022 году в Украине хотят перечислить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость электроэнергии останется на нынешнем уровне, а вот отопление и газ поднимутся в цене. Чего ждать – в материале ТСН.ua.

На официальном сайте Минэнерго рассказали, на какие коммунальные услуги вырастут цены в 2022 году. Ранее был опубликован консенсус-прогноз, где эксперты прогнозировали значительное повышение стоимости коммуналки. Однако в Минэнерго уверяют: значения слишком усреднены и в реальной жизни они могут не сбыться.

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Как вырастет цена на воду в 2022 году

Постановление Кабинета министров №586 указывает, что стоимость воды может возрасти на 11% (с погрешностью в +-3%. Но здесь нужно заметить: каждый поставщик будет иметь право индивидуально изменять цены.

В консенсус-прогнозе эксперты подсчитали, что цена воды может в 2022 году увеличиться на 16%.

Стоимость газа в 2022 году

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В 2022 году цена голубого топлива должно подорожать на 13% (с возможной погрешностью в +-3%). Это прогнозы самого Кабинета Министров. Здесь утверждают, что повышение связано с мировой тенденцией роста. Можно только с уверенностью заявить, что до мая 2022 цены останутся на нынешнем уровне.

А вот по консенсусу-прогнозу стоимость должна вырасти на 20%.

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Сколько будет стоить отопление в 2022 году

Так как цены на отопление и газ взаимосвязаны, а себестоимость последнего составляет около 80%, то и за тепло украинцы будут платить на 6% больше, чем сегодня. Здесь следует отметить, что цена может отличаться в зависимости от поставщика или региона.

Специалисты по консенсусу-прогнозу считали, что цены на отопление возрастут на 16%.