Тарифы на свет нужно повысить еще в два раза: громкое заявление экс-министра энергетики Оржеля

Экс-министр энергетики Алексей Оржель (2019-2020) считает, что новый тариф на электроэнергию "не соответствует реальности". Его нужно повысить еще как минимум в два раза — более 5 грн за киловатт.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "Главком".

По его мнению, платить за электроэнергию украинцы должны по рыночным ценам. Сейчас себестоимость электричества выше установленного Кабмином тарифа, поэтому 2,64 грн за киловатт/час не соответствует реальности.

"Тариф 2.64 грн за киловатт/час для населения не отражает реальную цену. 3.30 – это одно только производство электричества. Добавляем сюда тариф на распределение и получается более 5 грн", — коротко пояснил он.

С 1 июня в Украине выросли тарифы на элетроэнергию

Напомним, Кабмин принял решение поднять тарифы на свет для населения почти вдвое. Новые тарифы начали действовать с 1 июня. Теперь единый тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. Сначала планировалось повысить цены до 2,88 гривны за киловатт-час, но правительство изменило решение в пользу минимального тарифа.

Но, как отмечают в Кабинете министров Украины, можно сэкономить с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. Согласно этим тарифам стоимость электроэнергии будет зависеть от времени потребления. В пиковые часы потребление электроэнергии стоимость будет начисляться по полному тарифу, а в не пиковые часы она может быть намного дешевле.

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