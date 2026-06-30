Тарифы на свет от 1 июля: что будет с ценами для населения

Тарифы на свет от 1 июля / © unsplash.com

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Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Это означает, что цена остается постоянной — 4,32 грн за кВт·ч.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Для домов и квартир с электроотоплением, а также многоквартирных домов, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения, в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф:

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2,64 грн за кВт·ч за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц,

за потребление сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт⋅час.

Изменения в Украине с 1 июля — последние новости:

С 1 июля 2026 года в Украине вступает в силу ряд изменений, которые затронут миллионы граждан и бизнеса. Среди перемен:

пенсионеры могут получить дополнительные выплаты. Некоторые надбавки Пенсионный фонд начисляется автоматически, а для других нужно лично подавать заявление и документы.

украинский рынок топлива переходит в европейскую систему маркировки. Это означает, что на заправках появятся новые обозначения топлива в зависимости от содержания биокомпонентов.

усиливается контроль за выплатами для ВПЛ. С 1 июля Минфин будет ежемесячно проверять переселенцев, и если человек находится за границей более 90 дней подряд, его справку ВПЛ могут аннулировать.

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