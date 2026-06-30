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Тарифы на свет от 1 июля: что будет с ценами для населения
Для определенных категорий украинцев с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф.
Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Это означает, что цена остается постоянной — 4,32 грн за кВт·ч.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Для домов и квартир с электроотоплением, а также многоквартирных домов, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения, в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф:
2,64 грн за кВт·ч за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц,
за потребление сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт⋅час.
Изменения в Украине с 1 июля — последние новости:
С 1 июля 2026 года в Украине вступает в силу ряд изменений, которые затронут миллионы граждан и бизнеса. Среди перемен:
пенсионеры могут получить дополнительные выплаты. Некоторые надбавки Пенсионный фонд начисляется автоматически, а для других нужно лично подавать заявление и документы.
украинский рынок топлива переходит в европейскую систему маркировки. Это означает, что на заправках появятся новые обозначения топлива в зависимости от содержания биокомпонентов.
усиливается контроль за выплатами для ВПЛ. С 1 июля Минфин будет ежемесячно проверять переселенцев, и если человек находится за границей более 90 дней подряд, его справку ВПЛ могут аннулировать.