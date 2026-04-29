- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1703
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарифы на свет: в правительстве приняли важное решение по цене на электроэнергию
В Украине будут сохранены действующие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Правительство Украины продлило действие действующего тарифа на свет для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Цена электроэнергии для населения останется без изменений — 4,32 грн за кВт⋅ч.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Глава правительства добавила, что в Украине будет сохранен также льготный тариф для помещений с электрическим отоплением.
«Поддерживаем домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла — дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения», — подчеркнула Свириденко.
Для этой категории потребителей в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт⋅ч за потребление до 2 000 кВт⋅ч в месяц, а за потребление сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт⋅ч.
«Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи», — подытожила Свириденко.
Напомним, украинцам стоит внимательно следить за счетами за электроэнергию, ведь за долги могут не только отключить свет, но и выставить дополнительную платежку — до 6000 грн.