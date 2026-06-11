Тарифы на воду в Украине могут вырасти в 2-3 раза: эксперт назвал неожиданную причину

Водоснабжение / © Pixabay

Реклама

В большинстве городов Украины в ближайшее время тарифы на водоснабжение и водоотвод могут вырасти в 2,5-3 раза. Причиной такого подорожания является фактическое отсутствие государственного контроля за формированием тарифов.

Об этом первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил в комментарии изданию Новини.LIVE.

По словам Кучеренко, существенное повышение стоимости услуг ожидается практически по всей стране, в частности в Кривом Роге, Львове, Полтаве, Одессе и других городах.

Реклама

Он подчеркнул, что нынешняя система тарифообразования не предусматривает эффективного государственного надзора, из-за чего проверить обоснованность установленных тарифов фактически невозможно.

«По сути, все возлагается на владельца этого водоканала. Сам себя контролирует, сам себе устанавливает, сам себе делит», — отметил парламентарий.

Кучеренко также раскритиковал решения по реформированию системы регулирования тарифов, которые, по его словам, принимались в течение последних правительственных каденций. По его убеждению, это привело к ситуации, когда ни один государственный орган не имеет реальных полномочий для проверки правильности расчета тарифов на воду.

Кроме того, депутат заявил, что пока не может назвать орган, к которому потребители могли бы обратиться с жалобой на необоснованное повышение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения.

Реклама

Таким образом, на фоне децентрализации процесса установления тарифов украинцы могут столкнуться с резким подорожанием воды, тогда как механизмы государственного контроля за этим процессом остаются фактически отсутствующими.

Напомним, в Украине потребители газа получают уже три отдельные платежки.Кроме счета за потребленный газ и его доставку, части потребителей поступает еще и отдельная платежка за техническое обслуживание газовых сетей в доме.

Новости партнеров