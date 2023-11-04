Тарнавский рассказал, почему оккупанты сбежали из Херсона в прошлом году

Украинские военные осенью прошлого года на юге страны создали такие условия, что захватчикам пришлось бежать из Херсона, чтобы избежать окружения.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в программе " Год. Херсон ".

Тарнавский заявил, что захватчики были разделены барьерным рубежом в виде Днепра. Основную часть войск они держали на подконтрольной ВСУ территории, где проводили наступательную операцию.

"Россияне понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтоженным. Для россиян слово "окружение" — это одно из слабых мест. Когда они слышат слово "окружение", они профессионально бегут. Они принимают такие меры, которые предпринимают такие меры, которые принимают такие меры. их войско в максимальное окружение не попадает. То есть им лучше сбежать с поля боя, но не попасть в окружение", — сказал Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный аналитик Евгений Дикий заявил, что сегодня события, дающие определенные надежды, разворачиваются на левом берегу Херсона.

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