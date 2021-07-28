Таскала за уши и угрожала: под Запорожьем мать издевалась над ребенком в помещении паспортного стола (видео)

Таскала за уши и угрожала: под Запорожьем мать издевалась над ребенком в помещении паспортного стола (видео)

Женщина не пускала ребенка в туалет и не давала пить.

В Орехове Запорожской области женщина устроила экзекуцию своей дочери в помещении паспортного стола. Она таскала ее за ухо, дергала, не пускала в туалет и угрожала избиением.

Об этом случае рассказали в группе "Орехов сегодня" в инстаграм.

Очевидцы сообщили, что женщина с ребенком ждали своей очереди в коридоре. Девочка капризничала, а мать принялась ее успокаивать.

"Она таскала девочку за уши, не давала ей попить, а когда ребенок просилась в туалет, орала:" с * и здесь ". Угрожала ей, что" даст по голове ". Девочку обещала отдать в интернат и вроде как корила ее за то, что забрала из детдома. Сам ребенок выглядел запуганным и находился в неухоженном состоянии", — сообщают в группе.

Подписчики узнали женщину, они рассказали, что она фигурировала в одном из социальных проектов на всеукраинском канале, где у нее отбирали детей, а также возмутились тем, что никто из присутствующих в паспортном столе не сделал ей замечание.

В полиции Запорожской области факт издевательства над ребенка обнаружили в ходе мониторинга соцсетей и отреагировали.

"27 июля по факту публикации отделением полиции № 4 Пологовского райотдела полиции ГУНП в Запорожской области сведения были внесены в Единый учета заявлений и сообщений граждан. В ходе проверки установлено, что мать и ребенок страдают психическими расстройствами. Кроме этого, у женщины есть еще один ребенок. Сегодня, 28 июля службой по делам детей Ореховского городского совета планируется проведение обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи", — прокомментировала пресс-секретарь прессслужбы областной полиции Елена Лебединская.

Она добавила, что сотрудниками ювенальной превенции готовится представление, которое будет направлено в службу по делам детей для решения вопроса об изъятии обоих несовершеннолетних из семьи.

Напомним, что в Одессе 16-летнего парня с тяжелой анорексией спасают врачи. На "особую диету" сына посадил отец — чтобы вылечить его от "нечистого".

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