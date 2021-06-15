Таскала за волосы, била и царапала: пенсионерка напала на сотрудницу соцзащиты в Бердичеве

За хулиганство пенсионерка должна заплатить 17 000 гривен.

В Бердичеве Житомирской области горрайонный суд вынес приговор пенсионерке, которая напала и избила сотрудницу местного управления труда и социальной защиты населения. Хулиганка должен уплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд.

Происшествие произошло в июне 2018 года в помещении управления труда и соцзащиты. Дебош пенсионерки видели десятки свидетелей, среди которых как и посетители, так и работники управления. Сама же обвиняемая отрицала инкриминируемые ей хулиганские действия, мол, во время того конфликта ей изрядно досталось и что она вообще не могла никого бить, потому что одна рука была занята сумкой, другая — документами.

Установлено, что конфликт начался с выяснения, кто и когда должен зайти в кабинет учреждения, чтобы подать документы на субсидию. Женщина, которая раньше получила талон с указанием даты и времени визита, объявила, что сейчас ее очередь, вместо того, пенсионерка, которая стояла в "живой" очереди, заявила, что должна зайти именно она.

Вскоре из кабинета вышла сотрудница (в будущем — потерпевшая) и позвала к себе посетительницу с талоном. Однако, пенсионерка схватила специалиста за волосы, толкнула на дверь, буцнула ногой в спину, ударила в грудь и поцарапала лицо.

"У потерпевшей было обнаружено синяки на обоих предплечьях, копчике и колене. Разнимал женщин сотрудник учреждения, была вызвана полиция. Правоохранители, которые фиксировали это правонарушение, на допросе сообщили, что обвиняемая кричала и на них, вроде это они виноваты в том, что кто-то прошел перед ней без очереди. Видимых телесных повреждений на женщине не было, также известно, что она не обращалась за медицинской помощью", — рассказывают о деле в суде.

В действиях женщины были все признаки хулиганства (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Отягчающим обстановиною стало совершение неправомерных действий при исполнении потерпевшим служебных обязанностей.

"Пенсионерке назначили минимальное из определенного в настоящее время санкции статьи наказание — штраф в размере 1000 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн). Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей: за нанесенный на рабочем месте сильных душевных страданий и отсутствие элементарного извинения обвиняемая должна компенсировать 10 тыс гривен ", — сообщают в Бердичевском горрайонном суде.

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