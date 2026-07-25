Таскала за волосы магазина: бабушка жестоко избила 3-летнего ребенка на глазах у людей (чувствительные кадры)

Ребенок / © unsplash.com

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В Вознесенске Николаевской области произошел резонансный случай жестокого обращения с ребенком. В Сети распространилось видео, на котором женщина бьет трехлетнюю внучку и тянет ее за волосы прямо в супермаркете.

Об этом пишет «Украина. Сейчас».

На видео видно, как женщина применяет физическую силу к маленькому ребенку, в частности, тянет его за волосы и наносит удары.

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Внимание! Видео содержит чувствительные кадры.

Побиття дитини / © Фото из открытых источников

В полиции также сообщили об этом событии. Сообщения о том, что неизвестная женщина бьет малолетнего ребенка в одном из магазинов Вознесенска, поступило в полицию 24 июля около 16:00 от очевидца.

В ходе проверки правоохранители установили, что сам инцидент произошел вечером 23 июля.

По информации полиции, правонарушительницей оказалась 48-летняя жительница Вознесенска, которая ухаживала за трехлетней внучкой, пока ее мать временно находится за границей.

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После вмешательства полиции и службы по делам детей девочку временно изъяли из семьи и устроили в детский дом семейного типа. В настоящее время ребенка устроили в детский дом семейного типа, где он находится в безопасной среде.

В полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение ударов, повлекших физическую боль, но не повлекших телесные повреждения.

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Напомним, в Харькове правоохранители и представители службы по делам детей изъяли 12-летнюю девочку из дома, где отсутствовали элементарные условия для жизни. В ходе проверки выяснилось, что ребенок находился дома сам, был голодным и грязным, не посещал школу, а в квартире не было света, газа, воды и никаких продуктов.

Девочка рассказала, что ее мать систематически злоупотребляет наркотиками.

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Также ранее в Дарницком районе Киева соцсети возмутило видео, где пожилая женщина якобы бьет маленькую девочку трусами за то, что она далеко отошла. Ювенальная превенция приступила к проверке инцидента.

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