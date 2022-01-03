"Тату" и "Ласковый май": "Укрзализныця" опозорилась российской попсой

В компании уже принесли извинения.
Пассажир "Укрзализныци" пожаловался, что в вагоне поезда играла российская поп-музыка.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Иван Сорочан.
По словам мужчины, в вагоне играли "Тату" и "Ласковый май".
Мужчина также поинтересовался, нельзя ли включать украинские радиостанции: "Можно какой-то приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу. Затем вы удивляетесь, чего вам пассажиры окна бьют, у занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это действительно следствие такого радио", — говорится в сообщении Ивана Сорочана.
Он предложил включать украинские радиостанции: Страна ФМ, Армия ФМ и подобные.
В компании прокомментировали сообщение пользователя и извинились за русскую музыку: "Нам очень жаль, что вы столкнулись с таким обслуживанием в нашем поезде. Искренне извиняемся за поведение наших работников. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения детали вашей поездки для дальнейшего рассмотрения вопроса" -, отметили в "Укрзализныце".
Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла обновленную зону отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Час пребывания там стоит от 150 до 250 гривен. Business & Family Lounge расположен на первом этаже здания вокзала. Он имеет отдельный вход с вокзальной площади с восточной стороны, слева от центрального входа до вокзала.
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