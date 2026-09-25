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- Украина
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Татьяна Кагановская победила на выборах ректора Харьковского национального университета
В Харьковском национальном университете им. Каразина состоялись выборы ректора. Победу одержала Татьяна Кагановская, возглавлявшая университет в течение 2021-2026 годов.
За результатами подсчета голосов за профессора Татьяну Кагановскую проголосовали 54,54% избирателей, за профессора Руслана Вовка — 23,59%, 3,44% не поддержали ни одного кандидата.
«Голосование за кандидатов состоялось в безопасных пространствах университета. Это позволило не прерывать процесс голосования во время воздушных тревог», — сообщили в Каразинском университете.
Татьяна Кагановская поблагодарила коллектив и студентов университета за доверие.
«Благодарю, что доверили мне и дальше вести Каразинский вперед. Я понимаю, какая это ответственность и знаю, что самой ее не преодолеть. Впереди еще пять лет совместной работы. Я хочу пройти их вместе с вами», — заявила она.