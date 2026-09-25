Татьяна Кагановская победила на выборах ректора Харьковского национального университета

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За результатами подсчета голосов за профессора Татьяну Кагановскую проголосовали 54,54% избирателей, за профессора Руслана Вовка — 23,59%, 3,44% не поддержали ни одного кандидата.

«Голосование за кандидатов состоялось в безопасных пространствах университета. Это позволило не прерывать процесс голосования во время воздушных тревог», — сообщили в Каразинском университете.

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Татьяна Кагановская поблагодарила коллектив и студентов университета за доверие.

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«Благодарю, что доверили мне и дальше вести Каразинский вперед. Я понимаю, какая это ответственность и знаю, что самой ее не преодолеть. Впереди еще пять лет совместной работы. Я хочу пройти их вместе с вами», — заявила она.

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