Татьянин день 2023: история праздника, народные приметы, сильная молитва

Ежегодно верующие празднуют 25 января Татьянин день, чтя память священномученицы Татьяны. Читайте в материале ТСН.ua все об этом празднике, что нельзя делать и какую молитву прочесть для защиты.

По церковным преданиям, святая Татьяна жила в Риме во II-III веке, когда на христиан совершались жестокие гонения. Она была дочерью римского проконсула, который вел благочестивую жизнь и был верным христианином. Когда девушке было всего 18 лет, она посвятила свою жизнь Господу, стала диаконисой и помогала бедным. Особенно заботилась Татьяна беременными и больными.

Когда на престол в Риме взошел 16-летний Александр Север, вся власть сосредоточилась фактически в руках его префекта Ульмияна, известного своим жестоким отношением к христианам. Узнал он, что Татьяна исповедует веру в Бога. Сначала он пытался уговорить девушку отступиться от своей веры. Однако она не отреклась от Бога, поэтому ее подвергли жестоким пыткам. На дворе тогда был 226 год.

В плену язычников Татьяна постоянно молилась. Господь услышал ее молитвы и послал землетрясение. Также он всегда исцелял все ее раны от пыток. Даже дикие звери не нападали на Татьяну, а просто ласково лизали ее ноги. А потом еще и растерзали одного из ее мучителей. Христианку казнили в 235 году 12 (25) января, отрубив ей голову.

Церковь причислила девушку к лику святых. С тех пор 25 января православные, а 12 января католики чтят память священномученицы Татьяны.

Народные приметы и поверья

Об этом празднике в народе издревле говорили так: "Татьяна и каравай печет, и дорожки по реке бьет, и хоровод ведет!". На Татьянин день пекли хлеб в форме солнца, будто приглашая светило как можно быстрее вернуться к людям. Ели такие караваи всей семьей, чтобы каждому достался "кусок солнца".

Существовали также особые приметы, на которые обращали внимание при выпекании каравая:

на хлебе появляется "горбочек" — ждите удачу;

если поверхность ровная, тогда семейная жизнь будет спокойной;

немного подгорел каравай, тогда эту корку давали съесть молодой девушке, чтобы она могла легко переносить разные трудности;

если появившаяся трещина – ждите ссор.

Татьянин день: что нельзя делать

Не стоит в этот день ругаться и ссориться, также старайтесь не злословить и не обманывать других. Церковь также запрещала заниматься тяжелой домашней работой, рукоделием. Однако и среди хаоса и беспорядка тоже нельзя было находиться.

Если человек попросил вас о помощи, ему нельзя отказывать. Иначе вас догонят те же несчастья.

Какую молитву прочесть на день Татьяны Римской

Эту молитву читают, чтобы получить исцеление от тяжелых болезней, а также защитить маму и новорожденного ребенка.

Пресвятая мученица Татьяна! Торжествуешь ныне во славе вечной, со дней юности ты обещала Богу быть служителью Церкви, целомудрие ты сохранила и возлюбила Господа больше всех благ!

К тебе мы молимся и тебя просим: выслушай наши сердечные мольбы и, не отвергая наших молений, подари чистоту тела и души, вдохнови любовь к божественным истинам, введи нас на путь добродетелей, умоляй нам у Бога ангельскую охрану, исцели наши раны, подари старость безболезненную и безбедную, посети нас, сущих в тюрьме греха, скоро наставь нас на покаяние, разожги пламя молитвы, не оставь нас сиротами, чтобы, славя твои страдания, мы возсылали хвалу Господу ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.