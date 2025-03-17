Татьяну Крупу официально уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК

Ей направили письмо, в котором сообщили об увольнении и необходимости передать трудовую книжку.

Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, потеряла должность главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Ее увольнение вступило в силу 24 февраля 2025 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук "Суспільному".

Решение о ликвидации МСЭК сопровождалось официальным информированием всех работников, включая Крупу. Ей направили письмо, в котором сообщили об увольнении и необходимости передать трудовую книжку.

"С 24 февраля 2025 года Татьяна Крупа официально уволена", – подтвердил Гончарук, отметив, что соответствующее распоряжение вступило в силу после двухмесячного переходного периода, предусмотренного законодательством.

Ранее МСЭК проинформировала Крупу об увольнении по почте. Согласно первоначальному плану ликвидации комиссии, ее должны были уволить 18 марта 2025 года. В то же время в МСЭК сообщили, что ее заработная плата составила 35 290 гривен в месяц, однако выплаты прекратили еще 5 октября 2024 года.

Напомним, во время обысков в трехкомнатной квартире семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы правоохранители обнаружили 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро и более 5 млн. грн.