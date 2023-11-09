"Тавр" — об упреках Фарион в адрес "Азова": "Нам абсолютно смешно и странно"

"Тавр" сообщил, что позиция большинства "азовцев" нужно переходить на украинский язык.
Начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") считает филологиню Ирину Фарион "откровенной пособницей" российской пропаганды.
Так "Тавр" прокомментировал сканал из Фарион в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".
"Нам абсолютно смешно, странно и все равно, я бы сказал, наверное, на Ирину Фарион. Я считаю ее откровенной пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции. Если он действительно верит в свои слова, то она пособие российской пропаганды Абсолютно все равно, что она говорит, потому что, простите, а кто она такая, мне интересно, как партии "Свобода" (с 2005 года Фарион — член ВО "Свобода" — ред.), нормально ли им с этим. Тогда вопрос к ним, если они держат у себя такого человека. А к Ирине Фарион у меня нет вопросов. Я считаю, что этот инфопривод дает плюс только ему. Мне не нравится, когда спекулируют на некоторых темах", — сказал военный.
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По его мнению, скандал с Фарионом создан искусственно. Он считает, что он никому не нужен во время войны.
"Позиция большинства "азовцев", что нужно переходить на украинский язык. И в большинстве своем все переходят. Общаемся ли мы на русском языке? Да, общаемся. И это нормально. Потому что в армии надо принимать очень быстро решения. Ты не можешь позволить себе переводить в председателю. Для того чтобы перейти на украинский язык, нужно быть в состоянии покоя", — пояснил он.
Напомним, на днях доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион во время интервью выдвинула претензии "азовцам" через украинский язык. В информационном пространстве разгорелся скандал.
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