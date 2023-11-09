"Тавр" — об упреках Фарион в адрес "Азова": "Нам абсолютно смешно и странно"

Начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") считает филологиню Ирину Фарион "откровенной пособницей" российской пропаганды.

Так "Тавр" прокомментировал сканал из Фарион в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Нам абсолютно смешно, странно и все равно, я бы сказал, наверное, на Ирину Фарион. Я считаю ее откровенной пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции. Если он действительно верит в свои слова, то она пособие российской пропаганды Абсолютно все равно, что она говорит, потому что, простите, а кто она такая, мне интересно, как партии "Свобода" (с 2005 года Фарион — член ВО "Свобода" — ред.), нормально ли им с этим. Тогда вопрос к ним, если они держат у себя такого человека. А к Ирине Фарион у меня нет вопросов. Я считаю, что этот инфопривод дает плюс только ему. Мне не нравится, когда спекулируют на некоторых темах", — сказал военный.

По его мнению, скандал с Фарионом создан искусственно. Он считает, что он никому не нужен во время войны.

"Позиция большинства "азовцев", что нужно переходить на украинский язык. И в большинстве своем все переходят. Общаемся ли мы на русском языке? Да, общаемся. И это нормально. Потому что в армии надо принимать очень быстро решения. Ты не можешь позволить себе переводить в председателю. Для того чтобы перейти на украинский язык, нужно быть в состоянии покоя", — пояснил он.

Напомним, на днях доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион во время интервью выдвинула претензии "азовцам" через украинский язык. В информационном пространстве разгорелся скандал.

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