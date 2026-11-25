Богдан «Тавр» Кротевич

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Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения «Азов» Богдан Кротевич с позывным «Тавр» возглавит 42-ю отдельную бригаду морской пехоты. Военный известен резкой критикой решений бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого в свое время публично призвал уйти в отставку.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на два источника — в морской пехоте и Генеральном штабе ВСУ.

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Издание обратилось в Генштаб за официальным комментарием.

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Что известно о 42-й бригаде морской пехоты

42-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Военно-морских сил ВСУ и подчиняется 30-му корпусу морской пехоты.

Подразделение было сформировано в августе 2026 года в результате преобразования 144-й отдельной механизированной бригады, которой ранее командовал полковник Владимир Руснак.

Почему Кротевич покинул «Азов»

В конце февраля 2025 года бригада «Азов» сообщила, что подполковник Богдан Кротевич завершает службу в подразделении после более чем десяти лет пребывания в его рядах. Сам военный подчеркнул, что это было его личное решение.

В интервью британскому изданию The Guardian Кротевич объяснял, что одной из причин увольнения стали приказы высшего военного руководства и Ставки, которые он, по его собственным словам, «по совести не мог выполнить» и считал граничащими с преступлением.

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После ухода со службы в «Азове» офицер активизировал публичную критику тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В чём Кротевич обвинял Сирского

«Тавр» критиковал Сирского за подходы к управлению войсками, в частности, ручное микроуправление подразделениями, чрезмерное внимание к Курской операции на фоне ухудшения ситуации на Покровском направлении, а также размещение военных на отдых вблизи линии фронта.

Кротевич также обвинял тогдашнего главнокомандующего в неэффективном планировании наступательных операций и значительных потерях украинских военных из-за ошибочных решений. Он публично призвал Сырского уйти в отставку.

В июле 2026 года Сырский покинул пост главнокомандующего ВСУ, а его место занял Михаил Драпатый.

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Напомним, тогда же Кротевич публично отказался от награды, врученной Сырским. Военный опубликовал фотографию нагрудного знака «За несокрушимость» и разорванного удостоверения к нему.

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