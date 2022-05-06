TAXI838 работает и дарит кэшбек 10% от каждой поездки!

TAXI838 работает и дарит кэшбек 10% от каждой поездки!

TAXI838 дарит партнерский кэшбек для всех, кто пользуется картой monobank. Просто выберите в категории “Партнерский кэшбек” в приложении monobank и отметьте TAXI838.

Напоминаем, что вызвать автомобиль Вы можете с помощью короткого номера 838 или установив приложение TAXI838: taxi838.ua/p

TAXI838 – это украинская информационно-диспетчерская служба, которая берет свое начало из города Мариуполь, где и находилась значительная часть мощностей компании и сотрудников. Сейчас, несмотря ни на что, TAXI838 продолжает работать, служба представлена ​​в 28 городах Украины:

Белая Церковь, Винница, Днепр, Дубно, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Стрый, Сумы, Тернополь, Трускавец, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий , Черноморск, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

TAXI838 продолжает помогать людям преодолевать расстояния по выгодной цене. Вопреки достаточно низким тарифам, Вы можете самостоятельно управлять стоимостью поездки при использовании приложения.

Мы верим в победу Украины, а лучший способ помочь стране – работать и делать для нее добрые дела.

Выбирайте украинское – TAXI838! Все обязательно будет Украина