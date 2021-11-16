"Тайм-менеджмент на высоте": в Харькове мужчина управлял авто и брился (видео)

Муж успевал и управлять автомобилем и выбривать лицо.

Харьков недавно в Сети окрестили "столицей ДТП" из-за нарушения ПДД водителями и пешеходами. Не успел отгреметь скандал с маршрутчиком, игравшим в игры в телефоне за рулем, как сняли водителя, который за рулем брился.

Видео выложили в телеграмм-канале "ТРУХА".

На кадрах видно, как мужчина на светофоре успел достать бритву, ловко орудовать ею по своему лицу и сдуться с нее побритое в окно.

"Как красят губы, ресницы за рулем мы видели. Но чтобы бриться — впервые. Столица резонансных ДТП, и не такое можем себе позволить за рулем", — подписали видео авторы.

Пользователи в Сети прокомментировали действия водителя в перерыве между остановками на светофоре:

Когда спешишь на свидание.

Тайм-менеджмент на высоте.

Смотрю – в соседнем ряду мужчина за рулем бреется! Я чуть помаду в кофе не уронила!

Красавчик, зато не небритый.

С этими камерами ничего нелья.

В наших пробках можно успеть ребенка сделать... А в час пик еще и родить...

Напомним, что массовую автотрощу в Харькове, во время которой три человека получили травмы, совершил полицейский.

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