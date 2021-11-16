"Тайм-менеджмент на высоте": в Харькове мужчина управлял авто и брился (видео)

Муж успевал и управлять автомобилем и выбривать лицо.
Харьков недавно в Сети окрестили "столицей ДТП" из-за нарушения ПДД водителями и пешеходами. Не успел отгреметь скандал с маршрутчиком, игравшим в игры в телефоне за рулем, как сняли водителя, который за рулем брился.
Видео выложили в телеграмм-канале "ТРУХА".
На кадрах видно, как мужчина на светофоре успел достать бритву, ловко орудовать ею по своему лицу и сдуться с нее побритое в окно.
"Как красят губы, ресницы за рулем мы видели. Но чтобы бриться — впервые. Столица резонансных ДТП, и не такое можем себе позволить за рулем", — подписали видео авторы.
Пользователи в Сети прокомментировали действия водителя в перерыве между остановками на светофоре:
- Когда спешишь на свидание.
- Тайм-менеджмент на высоте.
- Смотрю – в соседнем ряду мужчина за рулем бреется! Я чуть помаду в кофе не уронила!
- Красавчик, зато не небритый.
- С этими камерами ничего нелья.
- В наших пробках можно успеть ребенка сделать... А в час пик еще и родить...
Напомним, что массовую автотрощу в Харькове, во время которой три человека получили травмы, совершил полицейский.
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