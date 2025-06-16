Тайная опасность: на Кировоградщине проверяют укрытия в школах

Укрытие

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На Кировоградщине продолжаются мероприятия по подготовке образовательных заведений к новому учебному году, и одной из ключевых составляющих является проверка укрытий в школах. Особое внимание специалисты уделяют выявлению радона — невидимого, без запаха газа, который имеет радиоактивную природу и может угрожать здоровью детей.

Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук в Facebook.

«Это природный радиоактивный газ, который может накапливаться в подвалах и представлять опасность для здоровья, особенно для детей. Кировоградщина входит в зону с повышенным естественным радиационным фоном. Поэтому важно знать, насколько безопасны школьные укрытия, где дети могут находиться во время воздушной тревоги».

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Сообщается, что до 1 сентября в каждом школьном укрытии должны провести измерения уровня радона и гамма-излучения. Такие проверки обязательно будут осуществлять и после любого ремонта или строительства новых защитных помещений в школах.

Эти действия направлены на создание максимально безопасных условий для пребывания детей во время воздушных тревог, ведь забота об их здоровье — первоочередная ответственность государства в условиях военного времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье бытовой спор между двумя людьми в бомбоубежище завершился убийством. 47-летняя женщина смертельно ранила 42-летнего бездомного, нанеся ему удар ножом в живот.