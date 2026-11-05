Тайны кладбищ юга и Чернобыля: ученые обнаружили неожиданные экоубежища и вековые деревья

Старое кладбище / © Укрінформ

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Кладбище в степях юга и в Чернобыльской зоне превратилось в уникальные экологические приюты. На юге они остаются единственными участками дикой степной флоры среди распаханных полей. В Чернобыле заброшенные кладбища стали для ученых неизвестной землей («Терра инкогнито»), где природа восстанавливается без влияния человека.

Об исследовании территории этих кладбищ в интервью «Укринформу» рассказали научные сотрудники Биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна доктор философии Надежда Скобель, доктор биологических наук, профессор Иван Мойсиенко и представители ОО Украинская природоохранная группа.

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Кладбище юга: место, где выживает степная флора среди распаханной степи

Иван Мойсиенко объясняет, что он уже более 20 лет изучает биологическое разнообразие объектов культурного наследия. Начали с курганов, которые изучали вместе с польскими коллегами. Затем последовали старинные городища и старые парки. Теперь — кладбища, которые сначала изучали на Херсонщине, а затем из-за войны сместились на запад: на Николаевщину, Одесщину и Днепропетровщину, то есть на так называемую Правобережную злаковую степь. Планируется также исследование Змиевых валов.

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Надежда Скобель защитила диссертацию по теме исследования кладбищ на юге страны.

Старое кладбище на юге / © Укринформ

– Здесь фокус был на том, чтобы показать, что старые кладбища являются рефугиумами (участками, где определенные виды растений смогли пережить неблагоприятные периоды, в то время, когда на больших территориях вокруг они исчезли — ред.) для степной флоры, потому что степи вокруг кладбищ у нас распаханы. Напомню, что нетронутыми остается только около одного процента степей. Обычно это заповедные объекты, балки, в которые не заходит сельскохозяйственная техника, а также объекты культурного наследия. Ну и сейчас мы имеем еще влияние войны: степи — это территории, где происходят или происходили активные боевые действия, а часть из них до сих пор временно оккупирована, — говорит исследовательница.

Исследователи на юге Украины / © Укринформ

Надежда Скобель занимается исследованием кладбищ юга еще со студенческих лет. В частности, ее магистерская была посвящена флоре старых кладбищ Херсона. Впоследствии исследование продолжили благодаря гранту Международной ассоциации растительности на изучение старых кладбищ юга Украины.

- В общей сложности мы изучили 50 кладбищ на территории Правобережной злаковой степи. И нашли на них более 700 видов растений, из которых более 60 — охраняемые виды разных категорий: как из Красной книги Украины, так и из региональных списков областей и Резолюции №6 Бернской конвенции.

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Критерий, по которому выбирали кладбище для исследования, — он должен был быть старше 100 лет, потому что такие кладбища тогда закладывались на нераспаханном участке, — рассказывает Надежда Скобель.

По словам исследовательницы, на старейших кладбищах находили ковыль, горицветы и тюльпаны.

- Иногда люди даже высаживают охраняемые виды, потому что по определенным эстетическим причинам они им нравятся. Так, например, на большинстве кладбищ росли горицвет весенний и пион тонколистный, которые внесены в Красную книгу Украины. В нашей стране мы являлись пионерами таких исследований. Но вот в других странах эту тему уже занимались. Например, наибольшее число кладбищ исследовано в Европе, в частности в Венгрии, Польше, Британии, есть такая тенденция и в Северной Америке.

Старое кладбище на юге / © Укринформ

Как отмечают исследователи, среди главных угроз для охраняемых видов на кладбищах основную опасность представляют повторные захоронения, распространение адвентивных инвазионных растений, в частности, древесных и кустарниковых, а также культурный уход. Причем относительно ухода за могилами наблюдается интересная закономерность: участки на могилах, за которыми активно ухаживает община, обсапывая почву вокруг и высаживая растения, быстро засоряются чужеродными видами и теряют степной растительный покров, тогда как в противоположность этому на старых и заброшенных могилах, за которыми покрывает их.

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Кладбища Чернобыля уникальны тем, что они внезапно прекратили свое существование

Во время заграничной стажировки Надежда Скобель получила грант от Немецкого федерального фонда окружающей среды для поддержки украинских ученых, которые либо находятся в Украине, либо вернутся домой. Тема — изучение биоразнообразия кладбищ Полесья. Здесь уже исходили не из века кладбища, а из того, что к нему не было длительное время доступа человека.

Чернобыльская зона / © Укринформ

- Кладбище Чернобыля уникально тем, что они внезапно прекратили свое существование. Потому что обычно представить себе, что кладбище умирает, это сложно, это нужно, чтобы село вымерло, потом родственники перестали приезжать, а тут выходит, что внезапно людей отселили, и эти действующие кладбища стали внезапно недействующими. И мы хотим изучить это уникальное явление, — объясняет Иван Мойсиенко.

Исследователь поблагодарил за помощь коллег из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в частности, руководителя научного отдела Дениса Вишневского, который также присоединился к экспедиции.

Чернобыльская зона / © Укринформ

– Сосредоточились именно на Чернобыльской зоне, поскольку 40 лет эта зона не была доступна. Хотя иногда мы видели относительно свежие могилы на тех кладбищах — датируемые 2019, 2020 годами. То есть людей, по их желанию или по желанию родных, там хоронили, и это значит, что время от времени кладбища посещали. Но, конечно, на юге страны у людей была возможность посещать кладбища свободно и намного интенсивнее, — отмечает Надежда Скобель.

Она обращает внимание, что идея исследования заключалась в том, чтобы показать кладбища Чернобыльской зоны как рефугиумы для сохранения древних деревьев.

Чернобыльская зона / © Укринформ

- Да, это заповедная зона, однако за пределами кладбищ такие деревья не сохранились, потому что еще в советские времена их постоянно рубили на дрова, например, тот же дуб. А на кладбищах деревья не трогали по сакральным причинам и боялись повредить могилы. Например, самый толстый дуб, который мы нашли на кладбищах в этой зоне — 446 см, он жив. Мертвый, который мы нашли, был и 510 см в обхвате. Самая старая сосна, которую мы зафиксировали — 259 см. Замечу, что, согласно постановлению о создании охранной зоны вокруг вековых деревьев, для дуба — это более 300 см в обхвате, для сосны — более 200 см. Так, в заповеднике нет необходимости создавать вокруг такого дуба отдельной охранной зоны. Но это может служить примером сохранения других вековых деревьев с территории Полесья или другой зоны Украины (не в заповедной зоне — ред.). И такие вековые деревья мы встречали на большинстве кладбищ, — рассказывает исследовательница.

Чернобыльская зона / © Укринформ

Как добавил Иван Мойсиенко, его поразило большое количество вековых деревьев (сосен и дубов) на многих кладбищах.

– Дубы, которые мы обнаружили, что имеют в обхвате более 4 метров, думаю, могут насчитывать минимум 200 лет, а то и больше. Четко видно, что на кладбище есть старые дубы, а вокруг либо молодой лес, либо перелоги на месте полей. Очевидно, что большинство кладбищ, которые мы изучали, являются старыми, потому что там сохранились эти вековые деревья. Также были старые груши, — говорит он.

Всего в Чернобыльской зоне уже исследовали 24 кладбища, в идеале их должно быть 25-30, тогда можно будет сравнивать с кладбищами другой зоны.

- Часть из исследованных кладбищ, как и села возле них, горели из-за войны. Однако все они достаточно интересны. Большинство из них были многовидовыми, мы насчитали более 400 видов растений на 24 кладбищах. Это была только первая экспедиция, мы должны исследовать их трижды в год, ведь разные растения имеют разную фенологию, в разный период они цветут или растут. Самой интересной, пожалуй, будет как раз весенняя экспедиция, мы с восторгом ждем, будут ли там орхидеи или такие эфемероиды как короткоцветущие другие растения, которые можно увидеть только ранней весной.

Чернобыльская зона / © Укринформ

Иван Мойсиенко отмечает, что несколько десятков обнаруженных на кладбищах в этой зоне растений встречаются только в культуре.

– Мы не будем их включать в анализ флоры, те растения, которые посажены, которые не дичают. А растения, которые растут дико или одичали, то их более 350 на территории этих 24 кладбищ, — говорит он.

Также исследователи обнаружили несколько охраняемых видов растений. В частности, наголовашки синеволосочные, включенные в Резолюцию 4 Бернской конвенции, а также регионально-редкие виды, которые охраняются в Киевской области — это примула весенняя и можжевельник обыкновенный.

Надежда Скобель отмечает, что ученые не исследовали, разрастаются ли высаженные людьми растения за пределы кладбищ.

Чернобыльская зона / © Укрінформ

– Потенциально это может происходить, вот можно вспомнить, что из ботанических садов «убегают» некоторые виды растений за их пределы. Но специализированные исследования по кладбищам такого не проводили. Фиксировали, что на территории юга Украины много инвазионных видов, ведь люди приходят на кладбища и высаживают постоянно новые растения, в отличие от Чернобыльской зоны. В частности, на южных кладбищах есть опунция стеллажа. Мы этот вид замечали на нескольких кладбищах, и он понемногу разрастался, — говорит она.

Чернобыльская зона / © Укринформ

Кроме богатого биологического разнообразия, Чернобыльские кладбища хранят и другие уникальные вещи — курганы, борта, маленькие деревянные «церкви» на захоронениях старообрядцев.

- На одном из кладбищ нашли десять небольших курганов. Они не очень большие по размерам, где-то до десяти метров в диаметре, не такие как курганы Херсонской области. Допускаю, что это славянские курганы времен Киевской Руси. А сверху этих курганов устроили кладбище, — добавляет Иван Мойсиенко.

Чернобыльская зона / © Укринформ

Эти находки доказывают, что Зона отчуждения скрывает в себе гораздо больше, чем просто заброшенные советские здания.

Ранее мы писали о том, что заброшенные кладбища в Чернобыльской зоне отчуждения стали своеобразными очагами биоразнообразия. Ученые обследовали 24 некрополя и обнаружили более 400 видов растений, в том числе редкие охраняемые виды, а также гигантские дубы, почти не сохранившиеся в окрестных лесах.

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