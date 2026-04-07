Тайны пасхальной корзины: сколько яиц нужно красить и что они символизируют

Сколько яиц красить на Пасху 2026 года

Готовясь к одному из самых больших праздников — Пасхе, мы наполняем праздничную корзину вещами, каждая из которых имеет свой скрытый смысл, а куличи и разрисованные яйца являются его неотъемлемой основой. Часто мы придерживаемся этих традиций по привычке, однако осознание истинного значения той же росписи писанок помогает глубже почувствовать духовность этого дня.

Издавна яйцо символизировало начало жизни и строение вселенной. В христианской же традиции оно приобрело еще более весомое значение, став символом Господнего гроба и вечного торжества жизни над смертью — чуда Воскресения, пишет OBOZ.UA.

В то же время количество яиц в пасхальной корзине и их цвет и роспись имеют своеобразное значение.

Сколько яиц стоит красить к Пасхе

Согласно традициям, принято красить тринадцать пасхальных яиц — это число символизирует двенадцать апостолов и самого Иисуса Христа.Наибольшее внимание уделяют именно красным яйцам, ведь этот насыщенный цвет напоминает о жертвенной крови Спасителя.

Однако праздничная корзина обычно получается значительно ярче: желтые, зеленые и синие цвета воплощают весеннее пробуждение природы и радость жизни.

Отдельную роль отводят писанкам, которые издавна считали мощными оберегами. Наши предки верили, что пока люди выводят сложные узоры на яйцах, до тех пор зло остается бессильным и закованным в горах.

Освященные крашанки использовали для защиты дома, девушки умывались водой, в которой лежало яйцо, чтобы быть красивыми, а саму писанку могли хранить под иконами целый год. Все это превращает обычное яйцо в настоящий талисман, несущий в себе глубокую духовную силу.

Когда нужно красить яйца на Пасху 2026 года

С точки зрения практичности, красить яйца нужно в Пасхальную субботу, ведь тогда они дольше будут оставаться свежими. Обычно для средней семьи вполне хватает от одного до двух десятков яиц. Такого количества вполне достаточно для праздничного завтрака и для обмена с близкими или друзьями.

В свою очередь, традиционно в Пасхальную корзину принято класть от одного до двух яиц на каждого члена семьи: одно поминальное и несколько дополнительных для угощения друзей или крестников.

Однако стоит помнить, что церковь не устанавливает никаких жестких рамок по количеству пасхальных яиц — это остается на усмотрение каждой семьи. Ведь настоящая суть Пасхи заключается не в цифрах на столе, а в искренности веры и внутреннем спокойствии, с которым мы встречаем праздник.

Откуда пошла традиция красить яйца на Пасху

Почитание яйца как источника всего живого объединяло многие древние культуры — от египетской цивилизации до персидской. Известные мыслители, в частности Плутарх, видели в нем образ самого творца природы и воплощение всей вселенной в миниатюре.

В иранской мифологии существовало поверье, что мир появился именно из яйца, согретого всеобъемлющей любовью. Именно поэтому в их святынях часто находили каменные или расписанные яйца, которые служили важным ритуальным символом.

В христианском мире значение яйца трансформировалось в мощный образ победы жизни над смертью. Богослов Иоанн Дамаскин сравнивал строение яйца со всей вселенной: в его видении скорлупа воплощала небесный свод, а желток — земную твердь.

Сам же момент, когда во время праздничной трапезы трескается скорлупа, имеет глубокий подтекст — это символ открытого гроба Господня и выхода Христа к человечеству, что дарит надежду на вечную жизнь.

В фольклоре сохранилось множество преданий о происхождении этого обычая. По одной из легенд, которую упоминал Иван Франко, Пресвятая Дева писала крашенки, чтобы выпросить у Пилата прощение для Христа, но, узнав о страшной вести, яйца покатились в разные стороны — так они разошлись между людьми. Есть и другое объяснение этого обычая: камни, которые враги швыряли в Иисуса, прикоснувшись к Его одежде, превращались в красочные дары — якобы отсюда и пошел обычай красить яйца.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как можно быстро сделать стильный декор пасхальных яиц.

