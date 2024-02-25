Тайны замка "Паланок" в Мукачево: археологи рассказали о находках

Во время недавних археологических работ в Мукачевском замке учеными впервые за почти 40 лет было сделано значительное открытие.

Об этом пишет Mukachevo.net.

Команда археологов обнаружила под трехметровым слоем почвы и мусора ранее неизвестное сооружение, датированное серединой XVI века. Это сооружение с потолком, построенным из кирпича и битых камней, идентифицировали как хранилище льда, которое, по сути, служило историческим холодильником для замка.

Находка ледохранилища особенно примечательна тем, что оно редко встречается в Центральной Европе. Подобные сооружения были необходимы для появления современных холодильных установок, позволяющих хранить продукты в прохладных условиях. Тот факт, что это сооружение использовалось вплоть до начала XX века, подчеркивает его долговечность и вносит серьезный вклад в наше понимание бытовой жизни того времени.

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