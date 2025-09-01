Тайный бункер в Карпатах: как найти уникальное место времен Первой мировой (фото)

Под вершиной горы Микулеска остался настоящий бункер

Украинские Карпаты, свидетели многих исторических событий, до сих пор хранят тайны прошлого. Одним из таких малоизвестных объектов есть уникальный бункер времен Первой мировой войны, спрятанный под вершиной горы Микулеска. Это фортификационное сооружение позволяет буквально пройти сквозь гору, соединяя два ее склона.

Об этом пишет RDZS.

Гора, которой нет на картах

Гора Микулеска, высота которой составляет 1728 м, является одной из самых диких и менее посещаемых вершин Черногорского хребта.

Чтобы добраться до нее, нужно специальное разрешение пограничной службы, поскольку маршрут пролегает через пограничную зону.

Гора Микулеска на карте Фото: Скриншот

Более того, эта вершина настолько малоизвестна, что ее нет даже на Google Maps.

По словам исследователей, на горе Микулеска и вблизи нее, у вершины Стайки, сохранились остатки масштабной линии обороны. Это километры шансов, колючей проволоки и россыпи боеприпасов.

Тайный бункер под горой

Самым интересным объектом является сам бункер, спрятанный под вершиной Микулески. Он состоит из большой комнаты, коридора и двух входов, позволяющих перейти под горой от одного склона к другому. Высота помещений позволяет стоять во весь рост, а вход специально сконструирован так, чтобы человек мог войти, только согнувшись.

Несмотря на свою историческую ценность, бункер трудно доступен для туристов. Тропин к вершине почти нет, а значительная часть пути проходит через густые заросли горной сосны. Однако, для настоящих любителей приключений и истории этот объект является настоящей находкой.

Ближайшие к горе населенные пункты — Дземброня, Быстрец и Явирник. Микулеска и Стайки расположены параллельно отрогу горы Поп Иван.

