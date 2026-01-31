"Тайный ужин" в Брюсселе: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу

Дональд Трамп и лидеры ЕС в Белом доме / Архивное фото / © White House

Реклама

Лидеры стран Европейского Союза провели экстренное закрытое совещание в Брюсселе для согласования общей стратегии реагирования на агрессивную внешнюю политику президента США Дональда Трампа .

Американское издание The New York Times обнародовало детали этой встречи, отметив, что главной темой ночных переговоров стало стремительное ухудшение отношений с Соединенными Штатами и план действий по их дальнейшей порче.

По информации источников газеты, встреча состоялась в атмосфере напряженности, а на столе были традиционные блюда — цыпленок и запеченный пастернак.

Реклама

Три подхода к Трампу

Позиции лидеров несколько разделились, однако сошлись в общих целях — выживании без учета Вашингтона:

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивал на немедленном сокращении бизнес-регуляций по оживлению экономики и уменьшению зависимости от американского рынка.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважение Трампа можно получить лишь силой и готовностью давать зеркальный отпор его угрозам.

Премьер Италии Джорджа Мэлони , которую считают идеологически близкой к Трампу, призвала не сжигать мосты и продолжать диалог.

В чем суть плана

В результате дискуссий появился условный план действий. В краткосрочной перспективе Европа планирует успокоить Трампа усилением безопасности в Арктике. Обсуждается создание миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический страж») с привлечением дронов и флота. Это должно продемонстрировать Вашингтону, что ЕС готов защищать полярный регион (и Гренландию) от России и Китая самостоятельно.

Стратегическая же цель – разорвать цепи зависимости. Европа ускоряет поиск новых рынков (в частности, объявлено о торговом соглашении с Индией) и планирует создание собственного рынка капитала, чтобы не полагаться на американские банки и технологии.

Слабые места плана

В то же время, реализация стратегии наталкивается на внутренние споры. Страны Восточной Европы, в частности, Польша и Балтия, опасаются, что конфронтация с Трампом через Гренландию может отвлечь внимание от главной угрозы — войны в Украине. Для этих государств американская военная помощь Киеву остается приоритетом, которым они не готовы рисковать ради экономических амбиций «старой Европы».

Реклама

Напомним, Европа разрабатывает трехуровневую стратегию защиты Гренландии . В частности, Дания усиливает военное присутствие в Гренландии из-за опасений аннексии.