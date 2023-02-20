Тайный визит Байдена в Киев: стало известно, чем добирался президент США в Украину

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. Американский лидер воспользовался поездом, чтобы добраться из Польши в Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

"Байден совершил секретную поездку в осажденную столицу Украины в понедельник, прибыв туда после часовой поездки на поезде от границы с Польшей", — пишет издание.

Поездка президента США в Киев проходила тайно из соображений безопасности. По данным издания, Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как он с супругой поужинали в ресторане в субботу вечером, 18 февраля.

Во вторник утром, 21 февраля, Байден уже публично планировал прибыть в Варшаву с двухдневным визитом, и официальные лица неоднократно отрицали, что есть другие планы, которые они могли бы объявить о поездке в Украину.

Белый дом в воскресенье вечером, 19 февраля, опубликовал расписание Байдена на понедельник, 20 февраля, согласно которому президент США все еще должен находиться в Вашингтоне и вечером отправиться в Варшаву.

Визит Джо Байдена в Украину

В понедельник, 20 февраля, СМИ сообщили, что военный самолет США кружит на границе Украины и Польши на фоне слухов о визите Байдена в Киев. Впоследствии стало известно, что президент США действительно прибыл в Киев с необъявленным визитом.

По информации источников ТСН.ua, визит Байдена, вероятно, будет очень краткосрочным.

Американский лидер уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства уже поздравил американского коллегу и отметил, что его визит – чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев.

В то же время Байден раскрыл цель своего визита – он сообщил, что прибыл в Киев, что встретиться с президентом Зеленским и поддержать Украину перед годовщиной широкомасштабного вторжения РФ.

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