ТЦК будут вручать не только повестки, но и требование: юрист объяснил разницу

Новый закон о мобилизации предусматривает вручение еще одного документа, который может вручать ТЦК – требование, и его не следует путать с повесткой.

Об этом сказал юрист Роман Симутин.

"Требование ТЦК — это не повестка ТЦК. Обратите внимание, что ТЦК подает к вам иск для ограничения в праве управления в случае невыполнения вами требования, а не повестки. Это два разных юридических термина. Если раньше с повесткой ТЦК нужно было как-то еще возиться, чтобы вручить ее лично, то требование считается доставленным автоматически в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес гражданина.

Что предусматривает требование ТЦК

Требование ТЦК фактически является предупреждением, за которым следует обращение ТЦК в суд об ограничении уклоняющегося в праве управления транспортным средством.

Соответствующие меры будут применяться путем судебной процедуры, а им будет предшествовать алгоритм действий, который должен совершить ТЦК:

сначала руководитель ТЦК, установивший неисполнение гражданином обязанностей: неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра, а также неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней, что предусматривает административное правонарушение, а именно нарушение законодательства о мобилизации, обращается в полицию. об осуществлении административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК

далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование о выполнении обязанности (документ имеет название "требование", которое не следует путать с повесткой).

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