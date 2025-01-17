ТЦК и полиция устроили погоню за уклонистом на бешеной скорости: видео

На снятых кадрах видно, что погоня происходила на скорости 160-180 км/ч.

В пятницу, 17 января, на автотрассе М-05 Киев — Одесса сотрудники патрульной полиции и сотрудники ТЦК устроили погоню за водителем, который бежал после остановки на блокпосте.

Видео, снятое очевидцем происшествия, распространено в пабликах.

На снятых кадрах видно, что погоня происходила на скорости 160-180 км/ч. При этом автомобили опасно маневрировали на дороге.

В конце концов бусик ТЦК сумел "подрезать" автомобиль Volkswagen, которым управлял беглец, и заблокировать ему движение. После этого водителя грубо вытащили из машины, положили на асфальт и одели наручники.

ТЦК и полиция устроили погоню за уклонистом на бешеной скорости

В патрульной полиции Одесской области сообщили, что задержанный находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

"С целью избежать административной ответственности водитель внезапно начал движение автомобиля, подвергая опасности полицейских и сотрудников РТЦК и СП, и уехал с места остановки", — говорится в сообщении патрульных.

Задержание происходило вблизи села Нерубайское Одесской области.

"На гражданина патрульные составили ряд административных материалов и передали его сотрудникам РТЦК и СП", – уточнили в полиции.

Напомним, в Харькове 13 января трое неизвестных напали на бус ТЦК, в котором перевозили мобилизованных. Один из нападавших был вооружен пистолетом.

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