ТЦК и ВВК хотят наказывать за нарушение прав человека – нардеп рассказал детали

По словам Вениславского, нарушения прав человека не являются массовыми, но вызывают широкий общественный резонанс из-за видео в соцсетях.
В Украине планируется существенно усилить ответственность ТЦК за нарушение прав человека.
Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге в Media Center Ukraine.
Он подчеркнул, что, несмотря на критику, именно ТЦК обеспечивают проведение мобилизации. Нардеп заверил, что парламент и Минобороны будут реагировать на нарушение прав человека во время мобилизации и ВВК.
"На это направлен, по инициативе, кстати, начальника Генштаба, и наш комитет по правоохранительной деятельности присоединился, законопроект по усилению уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности ТЦК и СП, должностных лиц ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий", — говорит Вениславский.
По словам нардепа, если, например, в ВВК, дадут ложный вывод о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена.
"Это направлено на то, что избежать нарушения прав человека, которые, хоть и не массовые, но имеют место и вызывают широкий общественный резонанс", — добавил депутат.
Ранее сообщалось, что Рада хочет ввести уголовную ответственность для работников ТЦК и ВВК за нарушение законодательства о мобилизации, в частности, за "бусификацию".
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