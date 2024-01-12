"ТЦК ловит уклонистов в Варшаве": раскрыта тайна резонансного видео

Розыгрыш украинцев о "ТЦК в Варшаве" стал источником фейков в Сети.

Сетью разлетелось видео, на котором военный просит украинца покинуть территорию Польши и прибыть в ТЦК и СП в Украине.

Соответствующий ролик распространил ряд телеграм-каналов, в том числе и российские пропагандисты.

"Смотрите, что делается! ТЦК уже в Варшаве", – говорит на видео его автор.

На ролике видно, как к одному мужчине подходит другой мужчина в военной форме и обращается с такими словами: "Я прошу вас покинуть пределы Польши и явиться в ваш ТЦК по месту жительства".

В комментариях под видео со своими заявлениями "налетели" боты и возмущенные украинцы. С удовольствием "посмаковали" запись и российские средства массовой пропаганды.

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Как оказалось, видео было розыгрышем, который устроили украинский военный с товарищем, чтобы заставить нервничать выехавших из Украины во время войны уклонистов.

"Меня зовут Павел и на видео из "ТЦК в Варшаве" – я. Мне удалось выехать из Украины в Польшу на реабилитацию после тяжелого ранения, которое я получил в боях под Херсоном. Встретил своего давнего товарища и в голове возникла идея потрепать нервишки уклонистам, которые выехали заграницу, заплатив средства тем же ТЦКшникам", – рассказал уже на другом ролике украинский военный.

"ТЦК уже в Варшаве": резонансное видео оказалось розыгрышем

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали о правилах, как встать на военный учет за границей, и предупредили о санкциях за нарушение.

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