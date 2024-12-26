ТЦК могут работать и за рубежом: такую вероятность не исключила нардеп Южанина

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП – ред.) могут работать и за границей.

Такую вероятность не исключила нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей – ред.). Что означает хабы? Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" – отметила она.

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Также Южанина прокомментировала идею мобилизации силовиков.

"Сидят тысячи людей, наученные обращаться с оружием, и "ходят под броней", – отметила она.

Нардепка предложила создать для силовиков такой график, чтобы они могли служить полгода, а затем быть на ротации. Она подчеркнула, что эти люди знают все основы военной науки.

Напомним, в Минобороны рассказали, будут ли вручать ТЦК повестки за рубежом.

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