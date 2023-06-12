ТЦК не хотят забирать письма с почты: украинцам дали важный совет по отсрочке от мобилизации

Юрист рекомендует отправлять по почте документы, предоставляющие право на отсрочку. Ведь во время личного посещения ТЦК работники военкомата часто говорят проходить ВЛК, после чего военнообязанный де-факто становится мобилизованным.

ТЦК (военкоматы) отказываются забирать из почтовых отделений рекомендованные письма, которыми люди сообщают об отсрочке от мобилизации.

Почему так поступают ТЦК и что делать в таком случае, рассказал адвокат Роман Симутин.

Адвокат заметил, что очень часто представители ТЦК при обновлении учетных данных отказываются принимать документы, связанные с отсрочкой. Заверяют, что примут эти документы после прохождения ВЛК (военно-врачебной комиссии).

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"Хотя это ничем не определено, потому что первый этап – это обновление учетных данных и выяснение оснований для отсрочки. Но нас и вас всяческими способами заталкивают на ВЛК, чтобы после ее прохождения сразу вручить мобилизационное распоряжение. Теперь вы де-факто уже мобилизованый и не можете доказать факт, что вовремя сообщили ТЦК о наличии оснований, по которым вы не подлежите мобилизации. И правды потом не найти, ведь суды по данной категории дел занимают позицию ТЦК", – говорит Симутин.

Именно поэтому юрист рекомендует отправлять документы, предоставляющие право на отсрочку, по почте – заказным письмом с описанием и вручением.

"Но ТЦК ничего лучше не придумали, как просто не забирать письма. Как действовать – отсылать жалобу в областной ТЦК с пояснениями и звонить на горячую линию Минобороны. Вы должны зафиксировать, что вовремя и должным образом сообщили ТЦК о наличии у вас оснований для отсрочки", – объяснил адвокат Роман Симутин.

Ранее адвокат объяснил, кто и где имеет право вручить повестку.

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