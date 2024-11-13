В ТЦК объяснили, почему процедуру выдавания повесток проводят в общественных местах

Если во время проверки документов группа оповещения обнаружит, что гражданин нарушает правила военного учета, ему будет предложено обратиться в районный ТЦК.

Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объяснил причину вручения повесток в общественных местах.

Об этом говорится в сообщении ТЦК и СП в Facebook.

Основной целью таких мер является выявление нарушителей военного учета и уточнение персональных военнообязанных данных.

"Гражданина могут попросить пройти в Территориальный центр комплектования, если выявят разногласия военно-учетного документа с данными базы "Оберег". Для этого военнообязанному оформляют и вручают повестку на уточнение персональных данных или для прохождения ВВК", — говорится в сообщении.

В Полтавском ТЦК объясняют, что в случае отказа мужчины принять повестку, старший группы оповещения составляет акт отказа, который подписывают не менее двух членов группы. Этот акт передается начальнику ТЦК и СП для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

Напомним, Жорин ответил, как относится к идее расформировать ТЦК.

Читайте также: