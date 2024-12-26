ТЦК оштрафовал мужчину, показавшего данные в "Резерв+": что у него было не так

Согласно решению суда, ТЦК может наложить штраф, если в "Резерв+" военно-учетный документ не содержит QR-код.

Военно-учетный документ в электронной форме (в приложении Резерв+) действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Об этом говорится в решении Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, передает "Судебно-юридическая газета".

В октябре 2024 года мужчина обратился в суд с иском. Он обжаловал решение ТЦК наложения штрафа в размере 17 000 грн.

Мужчину остановили работники ТЦК для проверки военно-учетных документов. Так как бумажный военно-учетный документ, а именно военный билет находился в ТЦК для проставления отметки о прохождении ВЛК, он предъявил проверяющим лицам указанный военно-учетный документ в электронном виде через мобильное приложение "Резерв+".

Несмотря на информацию из приложения и его объяснение, что согласно очереди ТЦК вернет ему с отметками военный билет через три дня, он был насильно доставлен в ТЦК.

Истец пояснил, что остановился по требованию полиции, показал электронный военно-учетный документ из "Резерв+", а в бумажном виде военно-учетный документ не предъявил, поскольку в то время проходил ВВК в городском ТЦК, и военно-учетный документ находился там на отметке.

Предъявленный им в электронном виде военно-учетный документ из "Резерв+" в то время действительно не содержал QR-кода. Однако работники ТЦК могли проверить данные его военно-учетного документа через "Оберег", поскольку у него были все документы, удостоверяющие личность.

Что решил суд

Суд одобрил решение, что военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Было решено, что исковые требования мужчины необоснованны и не подлежат удовлетворению.

Ранее мы писали, является ли основанием для пересечения границы документ, подтверждающий снятие лица с военного учета.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.