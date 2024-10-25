ТЦК оштрафовал студента с отсрочкой в "Резерв+", потому что у него не было бумажного военного билета: чем все закончилось

Ужгородский горрайонный суд рассмотрел резонансное дело о правомерности штрафа в 17 000 гривен, наложенного ТЦК на студента, который имел только электронный военный билет.
Человек, который учится на стационаре в польском вузе, имел официальную отсрочку от мобилизации и актуальные данные в приложении "Резерв+". ТЦК выдал ему справку об отсрочке 5 июля 2024, но бумажный военный билет обещали оформить только в октябре. Несмотря на наличие электронного военного билета и QR-кода в "Резерв+", ТЦК оштрафовал мужчину на 17 000 гривен за отсутствие бумажного документа.
Об инциденте пишет Судебно-юридическая газета.
Представители ТЦК настаивали на том, что справка об отсрочке недействительна без бумажного военного билета. Они ссылались на ч. 6 ст. 22 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой мужчины 18-60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.
Суд установил, что согласно постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный. На момент составления протокола (29 августа 2024 в 11:40) у мужчины был актуальный электронный документ в приложении "Резерв+" (сформированный в тот же день в 10:56).
Суд подчеркнул, что ТЦК не предоставил доказательств отсутствия у мужчины военно-учетного документа, а потому отменил постановление о штрафе и закрыл дело об административном правонарушении.
Напомним, украинские суды рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК и СП. В большинстве случаев суды становятся на сторону граждан.
Читайте также:
- Что будет, если по почте пришла повестка и человек не явится в ТЦК
- Имеет ли право ТЦК задерживать людей на улицах: объяснение юриста
- Что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные: в ТЦК рассказали