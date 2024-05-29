"ТЦК платят пенсионерам, чтобы сдавали уклонистов": в Украине развенчали новый фейк РФ

Россияне продолжают вбрасывать фейки, чтобы подорвать мобилизацию в Украине.
Российские пропагандисты придумали новый фейк, что в Украине военкомы якобы вербуют пенсионеров для того, чтобы они за вознаграждение "сдавали" места нахождения уклонистов.
Ложь пропагандистов развенчивает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Распространенная "новость" – откровенная ложь и бред. Подобные вбросы не имеют под собой никаких фактологических подтверждений и направлены на дискредитацию работников ТЦК", – говорится в сообщении.
Таким образом, российские спецслужбы стремятся усилить недоверие к ТЦК и разжечь внутренний конфликт.
"Причудливые выдумки о "подкупленных пенсионерах", якобы получающих деньги от работников ТЦК — это часть антимобилизационного нарратива Кремля", — отмечает Центр информационной безопасности.
Ранее сообщалось, что российские пропагандисты придумали новый фейк о якобы подготовке к "мобилизации" школьников 2008 года рождения.
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