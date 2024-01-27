ТЦК пришли "в гости" в горсовет на Львовщине: кто из депутатов получил повестку – обзор новостей

Это не первый визит ТЦК на заседание сессии городского совета по вручению повесток.

Во Львовской области прямо во время сессии городского совета представители ТЦК вручили повестки депутатам. Их получили семь депутатов.

Как раздавали приглашения депутатам, кто получил "письма счастья" и что было дальше – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Депутатам вручили повестки

Очередное заседание Червоноградского горсовета Львовской области. Депутаты уже в зале и готовятся к работе. Председатель делает объявление, что на заседание пришли гости.

Как оказалось позже, военных ожидали, потому что планировали вручать посмертную награду родным павшего Героя Андрея Жигайло. Однако все приобрело другие краски. В зал вошли представители ТЦК и объявили, что очень приглашают депутатов к себе в гости. Военным отметил, что большинство местных депутатов уже прошли военно-врачебную комиссию, однако 10 из них "категорически" отказываются это делать.

Чтобы подтвердить значимость своих намерений, начали вручать повестки. Работники ТЦК сообщили, что отказывающиеся получать повестку могут подписать акт отказа. Впрочем, желающих не было.

Представители ТЦК вручили только семь повесток, потому что трое депутатов отсутствовали. Военные дали четко понять, что приглашают депутатов для уточнения данных и прохождения ВЛК.

Повестки получили следующие депутаты:

Андрей Войтович;

Владимир Кашуба;

Иван Кудрик;

Михаил Лапец;

Петр Остапюк;

Мирослав Пущик;

Олег Шеремета.

Отсутствовавшие депутаты – Виталий Гаманюк, Виталий Рындик и Григорий Шевчук.

Известно, что первый визит ТЦК на заседание сессии городского совета с вручением повесток. И он принес свои плоды. В СМИ появилась информация, что некоторые депутаты городского совета, получившие повестки, пришли в ТЦК.

Кстати, в рядах ВСУ служит секретарь Червоноградского городского совета Александр Грасулов. Также из районного совета сейчас проходят военную службу два депутата — Геннадий Воловенко от партии "Слуга народа" и Владимир Золочевский от "Европейской Солидарности".

Арахамия приглашает на военные учения

Повестки повестками, а обучение военному делу для чиновников должно быть. Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил отправить всех госслужащих и нардепов на военные учения. Он считает, что депутаты должны проходить обучение на общих условиях с другими украинцами. Об этом он сказал в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны".

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм"

Также Арахамия отметил, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а затем сразу — на фронт. В то же время, разъяснение, как все происходит на самом деле, мотивировало бы украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение, считает нардеп. Напомню, что депутаты сейчас имеют так называемую бронь. Однако его могут снять в новом законопроекте о мобилизации. Финального документа еще нет, законопроект должен рассматриваться в ВР 6 февраля. Поэтому ждем окончательной редакции.

Ранее глава Нацполиции озвучил отношение к идее мобилизации полицейских.

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