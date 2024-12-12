ТЦК пытались мобилизовать мужчину, который более 30 лет назад служил в армии: как это закончилось

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бучацкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчину в июне 2024 года признали годным к мобилизации и дали повестку. Однако он не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что «в 1991 году проходил военную службу, состоит на учете, имеет воинское звание солдат. В июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой признан годным. 05 июня 2024 года он в помещении ТЦК получил боевую повестку о прибытии в ТЦК для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, однако на указанную дату и время не прибыл, поскольку боялся идти на войну, так как ранее он не участвовал в боевых действиях, какой-либо физической подготовки не имеет».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина в ТЦК заявил, что готов к мобилизации только при одном условии.

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