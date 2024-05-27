ТЦК сутки удерживает главреда ''Экономическая правда'' без связи — УП

Одесский областной ТЦК и СП информацию пока не прокомментировал.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области работники ТЦК уже около суток содержат главного редактора "Экономической правды" (сайт, входящий в состав "Украинской правды"), журналиста Дмитрия Денкова и не дают ему возможности выйти на связь с родными.

Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

По ее данным, журналиста задержали, забрали телефоном и все средства связи.

"Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского", – отметила Мусаева. .

В комментарии Института массовой информации Севгиль Мусаева уточнила, что Дмитрий Денков ехал к родителям. По дороге представители ТЦК задержали его, забрали телефон и компьютер.