ТЦК устроили массовые рейды в клубах и ресторанах Украины: что известно

В пятницу вечером начали появляться сообщения, что ТЦК совершили рейды возле киевского Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы", а также в клубах и ресторанах ряда других украинских городов. У мужчин проверяли документы, некоторые из них были задержаны.

ТСН.ua собрал все, что известно об облавах.

Рейд в Киеве после концерта "Океана Эльзы"

В Киеве вечером в пятницу, 11 сентября, после концерта украинской группы "Океан Эльзы" сотрудники ТЦК проверяли у мужчин военно-учетные документы вместе с полицией. Согласно сообщению, некоторые мужчины, которые отказывались предоставить документы, задерживали, некоторым выписали повестки на месте и отпустили. Патрульная полиция и Сухопутные войска ВСУ не комментировали ситуацию.

ТЦК также побывали с рейдом в киевских заведениях Goodwine и Avalon. Детали пока не сообщали.

Рейды во время концертов вызвали волну возмущения среди украинцев. Они начали массово продавать по дешевке билеты на концерты группы.

На сообщение о рейдах ТЦК также отреагировал депутат Николай Княжицкий, член комитета Верховной Рады по культуре и представитель оппозиционной партии ЕС.

"Я понимаю, когда ТЦК проверяют документы перед дорогими ресторанами и магазинами. Я это поддерживаю. Должна быть в обществе справедливость и равенство. Но массовые облавы на концертах украинских исполнителей — свинство, направленное и против украинской культуры, и против украинской армии", — написал он.

Рейд в Хмельницком

Местное издание Хмельницкий Live сообщало, что военные и полиция зашли в заведение "ПаПаПаПаб".

"ТЦК в ПаПаПабе, систематически нарушающий комендантский час", — говорится в сообщении.

Кроме того, представители ТЦК были замечены также в спортивных залах города.

В Хмельницком ТЦК посетили с рейдами ночные клубы

Рейд в Днепре

Также рейд военнослужащие ТЦК вместе с правоохранителями провели в Днепре.

"Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с сотрудниками полиции проверяют военно-учетные документы и паспорта у мужчин. Перекрыта улица с заведениями общественного питания и ночными клубами в центральной части города", — писало "Суспільне".

Рейд в Харькове

Местные Telegram-каналы сообщили о том, что в Харькове в одном из местных заведений представителями ТЦК также был задержан мужчина.

Рейд во Львове

Местные Телеграмм-каналы сообщили, что ТЦК посетили один из шоу-баров. Там, по сообщениям, находились немало мужчин.

Напомним, в Раде объяснили, почему нецелесообразно мобилизовать мужчин старше 50. Нардеп Федор Вениславский считает, что есть только два основания для мобилизации мужчин старше 50 лет в ряды ВСУ — если кандидат имеет дефицитную учетную специальность и если такие люди будут служить в тыловых подразделениях.

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