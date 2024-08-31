ТЦК в Яремче забрали водителя автобуса посреди рейса: сын мужчины и 50 пассажиров остались под открытым небом

В Ивано-Франковской области правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса из Полтавской области прямо во время рейса.

В пятницу, 30 августа, у города Яремче Ивано-Франковской области автобус с 50 пассажирами остановился на заправке. В ходе этого работники ТЦК успели забрать водителя вместе с ключами от автобуса и средствами для топлива.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на одну из туристок Юлию.

"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра (31 августа - ред.) утром", - рассказала женщина.

По словам пассажирки, с водителем ехал его 14-летний сын, который остался один, потому что папу забрали.

"Ребенок пытался дозвониться отцу, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВЛК", — рассказала Юлия.

Пресофицер Ивано-Франковского ТЦК и СП Дмитрий Бойканюк отказался комментировать какие-либо вопросы по этому поводу, посоветовав написать информационный запрос в Сухопутные войска ВСУ.

Как сообщил общественному юрист Дмитрий Моргун, задерживать водителя и забирать его с рабочего места полиция и ТЦК не имели оснований. Этими действиями они нарушили конституционное право на исполнение трудовых обязанностей и превысили свои должностные полномочия. Таким образом, правоохранители могут квалифицировать это дело по статьям 146 и 365 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы и превышение власти или служебных полномочий.

Самих же пассажиров автобуса после обеда пересадили на местное транспортное средство. В настоящее время водитель, задержанный, находится в Ивано-Франковске и проходит военно-врачебную комиссию. Об этом рассказал Суспильному второй водитель автобуса Александр.

Поскольку его коллегу задержали, пассажиров в Полтаву он повезет самостоятельно 31 августа. По его словам, на такое расстояние сопровождать должен еще один водитель.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Министерство обороны с просьбой разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) недопустимость снятия водителей с автобусов во время рейсов.

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