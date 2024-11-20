Те, кого не сломать: Кулеба показал символичную татуировку на руке (фото)

Вчера, 19 ноября, было 1000 дней после начала полномасштабного вторжения. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал символическую татуировку, обратившись к украинцам. На его руке высечена фраза Тараса Шевченко "Мы не лукавили с тобой".

Фото экс-председатель МИД Дмитрий Кулеба выложил на своей странице в Instagram.

Татуировка Дмитрия Кулебы/Фото со инстаграмм-страницы Дмитрия Кулебы

Мы каждый день делаем выбор

Вчера, 19 ноября, было 1000 дней после начала полномасштабного вторжения. Как акцентировал Кулеба, истощение, уныние, смерть, жертвенность, вера, жизнь – это обыденность страны. Также есть выбор: остановиться или сражаться. Каждый делает его каждый день. Правда суровая:

скорого конца войны не будет;

без сильных изменений страны изнутри и удержания на нашей стороне сильных партнеров победы не будет;

поражение приведет к ужасным последствиям: потери государственности, резни в масштабах всей страны, и это будет гораздо хуже Бучи и Мариуполя, потому что ненависть врага стала еще сильнее.

Дипломат убежден, что:

не следует отчаиваться, ведь Telegram и TikTok не показывают реальность, а формируют наши представления о ней;

бороться и уважать борющихся;

гордиться, что тогда, в 2022 году, устояли под страшным ударом Москвы, ведь это произошло впервые в нашей истории.

"Мы сильны, но нужно становиться все сильнее", – заверил Дмитрий Кулеба.

Как отметил дипломат, Тарас Шевченко как-то написал в одном из своих писем другу: "Я в марте месяце еду за границу, а в Малороссию не поеду, чур ей, потому что там, кроме плача, ничего не услышу".

"Давайте не огорчать Кобзаря, что мы за 180 лет нисколько не изменились. Должны оплакивать погибших, честно осознавать силу врага и собственные изъяны, но никогда не лукавить друг с другом, верить в лучшую судьбу нашей прекрасной страны и людей и ежедневно работать на нее. И мы сами, и враг, и партнеры должны слышать, что нас не сломить. Слава Украине и украинцам!", — подытожил бывший глава МИД Украины.

Ранее говорилось, что за эти три года полномасштабной войны украинцы изучили наизусть все фразы наших партнеров – от "Киев за три дня" до "так долго, как это потребуется". Все мы хорошо помним, как за неделю до 24 февраля 2022 международные авиакомпании прекращали полеты в Украину, а западные посольства спешно собирали вещи и уезжали, чтобы уже никогда не вернуться. Они были убеждены, что Россия захватит Украину, включая столицу, через три дня, максимум – через несколько недель.

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