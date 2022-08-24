"Те, кто за нее воюют, знают ее вкус": Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости

Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться.

Об этом говорится в поздравлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по случаю Дня Независимости, размещенном на его канале в Telegram.

"Как можно почувствовать Независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус земли? въедающейся в кожу. Вкус крови и смерти, которыми пропитан воздух. Соленый вкус слез", — отметил он.

Залужный заметил, что Независимость – это ответственность, "лежащая на твоих плечах".

"Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти", — говорит главнокомандующий.

Также он напомнил, какой ценой Украине дается право на независимость.

“Независимость имеет голос. Это голос предков. Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, хоронящих своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во время Великой войны. Независимость возможна только тогда, когда есть люди, которые готовы за нее бороться”, — сказал Залужный.

Главнокомандующий также поблагодарил защитников и защитниц Украины.

“Имею честь служить вместе с вами. Вечная память павшим героям! Вечная слава живыв! Слава Украине!”, — подчеркнул он.

Читайте также: