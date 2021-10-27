"Тебе не спрятаться": в Харькове обрисовали подъезд 16-летнего парня, совершившего смертельное ДТП

"Тебе не спрятаться": в Харькове обрисовали подъезд 16-летнего парня, совершившего смертельное ДТП

Местные требуют наказать виновника аварии.

В Харькове неизвестные обрисовали надписями вход в подъезд, где проживает водитель Infiniti, совершивший смертельную аварию на проспекте Гагарина.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, на асфальте перед входом и на самом подъезде многоквартирного дома, где, как пишут жители города, проживает 16-летний парень, появились надписи с угрозами.

Неизвестные желтой краской сделали следующие надписи: "Мажору смерть!", "Горы в аду", "Тебе не спрятаться".

В комментариях к сообщению пользователи также требуют наказания виновника ДТП.

Напомним, на проспекте Гагарина столкнулись два автомобиля, обломками задело припаркованную машину. Один автомобиль влетел в рекламный щит и сбил светофор. Водитель, устроивший аварию, задержан.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Согласно санкции статьи 16-летнему водителю грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

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