"Тебе привезти ухо негра, мам?": оккупант считает, что под Кременной воюет с войсками со всего мира

Россияни не верят, что украинские войска им насыпают перца и оправдывают свои неудачи тем, что якобы воюют с войсками со всего мира.

Российский оккупант, находящийся под Кременной Луганской области, уверен, что воюет не с ВСУ, а с войсками со всего мира.

Разговор захватчика перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны.

Оккупант рассказал свои маме, что находится на второй линии обороны, которую ВСУ штурмовали, однако он считает, что воюет не против украинских войск, а с войсками со всего мира.

"Нас вчера окружали. Думал, все, возьмут в цепочку. Да, вчера провалили оборону. Все сверкало. Здесь хохлов уже нет: негры, арабы, французы, канадцы, финляндцы, америкосы. Тебе привезти ухо негра, мам?", — сказал российский захватчик.

Ситуация на фронте

Армия Российской Федерации ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В свою очередь, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

По данным британской разведки, РФ может перебросить часть выведенных из Херсона войск на Бахмутское направление в Донецкой области для подкрепления там своих подразделений. По словам военного эксперта Романа Свитана, Россия уже перебросила на Донбасс часть этих войск, усиливших натиск оккупантов на восточном направлении. Он добавил, что "наши ребята выдерживают уже в 2-3 раза большую огневую нагрузку, чем было до выхода этого подразделения с правого на левый берег".

В тоже время, за сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупант. Таким образом, по состоянию на 18 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 460 человек.

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