"Тебя будут насиловать все солдаты РФ": украинка рассказала жуткие подробности зверств армии Путина

Оккупант больше месяца насиловал украинку и угрожал вывести женщину в Россию.

В Украине 12 лет лишения свободы заочно осудили российского оккупанта, который во время оккупации Херсонщины больше месяца насиловал местную жительницу.

Об этом говорится в приговоре Великоалександровского районного суда Херсонской области от 29 апреля 2024 года.

Что известно об оккупанте-насильнике

По данным суда, подозреваемым является гражданин Российской Федерации, уроженец, с. Даркушказмаляр, республики Дагестан. Звание насильника - младший сержант.

Также суду удалось установить, что местные власти за издевательства над украинцами вручили насильнику благодарность, потому что он "достойно выполняет свой воинский долг во время специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины".

По данным суда, оккупант служит в ФСБ и во время оккупации Херсонщины совершал преступления против украинцев, в частности - фильтрационные мероприятия и изнасилование женщины.

Что известно об изнасиловании украинки

Оккупант с июля 2022 до августа 2022 постоянно насиловал жительницу Херсонщины. Сначала женщина ему отказывала, тогда он начал угрожать, что отведет ее к месту дислокации оккупационных войск, где над ней надругаются еще и другие захватчики. Также россиянин угрожал убить украинку из-за отказа в интиме.

Что рассказала потерпевшая

На суде потерпевшая рассказала жуткие подробности. Она отметила, что обидчик впервые пришел в ее дом в начале июля 2022 года. Он начал требовать от нее интима, однако когда женщина отказалась - оккупант угрожал, мол "во время войны можно умереть или пропасть без вести, однако это не самое худшее".

"Военнослужащий ВСРФ Валид просто залезал на нее и говорил, что она должна с ним спать. В противном случае, он натравит на нее других военнослужащих, которые будут ее насиловать, издеваться у нее дома, или отведет ее в первую школу, где они базировались", - говорится в показаниях потерпевшей.

Оккупант постоянно жестоко ее насиловал, поэтому у женщины началось кровотечение, однако он не обращал на это внимание и заявлял, что "она симулирует".

В середине августа 2022 года захватчик приказал женщине ехать с ним, как "его жена и жить в его квартире", однако к счастью, оккупанта перевели. А после деоккупации потерпевшая обратилась за медицинскими услугами.

В медицинском заключении говорится, что из-за пережитого, у женщины диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию (ДЭП) смешанного типа, астено-невротический синдром.

Приговор суда

Суд признал россиянина виновным по части первой статьи 438 УК Украины и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Ранее сообщалось, что в Харьковской области трое кафиров по очереди изнасиловали девушку.

Также стало известно, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца. Против нее россияне возбудили уголовное дело.

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