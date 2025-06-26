"Тебя нужно лечить": в Днепре учительница травила ученицу за нетрадиционную сексуальную ориентацию

Травля за нетрадиционную сексуальную ориентацию в школе Днепра

В Днепре апелляционный суд наказал учительницу, которая травила ученицу за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

О деталях дела пишет «Судебно-юридическая газета».

По информации издания, в апреле этого года классная руководительница 8 класса одной из гимназий Днепра узнала о нетрадиционной сексуальной ориентации своей ученицы. Об этом ей призналась сама школьница и попросила никому не говорить.

Однако информация о сексуальной ориентации быстро стала известна одноклассникам девушки. Одноклассники стали травить и насмехаться над школьницей.

А классная руководительница вместо поддержки еще и устроила публичное обсуждение ориентации ученицы во время классного часа.

Во время классного часа в присутствии других учеников учительница «вычитывала» девушку и осуждала ее сексуальную ориентацию. По словам ученицы, классная руководительница кричала о плохом воспитании родителями и требовала «закрыть рот и перевестись в другой класс». Педагог рассказала учащимся, что их одноклассница «не такая», как другие.

Также школьница утверждает, что учительница называла ее «ненормальной» и «психически больной», однако уверяла, что «знает как помочь» в указанной ситуации.

На этом травли от учительницы не закончились: классная руководительница удалила ученицу с общего школьного чата, сняла с девушки обязанности старосты класса, а затем стала убеждать других учеников, что им «не стоит общаться с девушкой, поскольку у нее нетрадиционная сексуальная ориентация».

Как следствие, у девушки произошла истерика, в результате чего она отказалась посещать школу.

Девушка обо всем сообщила родным, а затем в полицию, которая составила в отношении классного руководителя протокол по ч. 1 ст. 173-4 (травля участника образовательного процесса) Кодекса об административных правонарушениях.

Что решил суд

Однако, Самарский райсуд г. Днепропетровска 25 апреля закрыл производство по учительнице «в связи с отсутствием состава административного правонарушения». Поэтому потерпевшая подала на апелляцию.

В судебном заседании в апелляционном суде учительница уверяла, что хотела только помочь своей ученице, поскольку восприняла сообщение девушки о нетрадиционной сексуальной ориентации как потребность в психологической помощи.

Суд определит учительницу виновной в буллинге. Однако наказание ей назначили довольно смешное — штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 605 гривен.

