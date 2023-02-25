Течение опрокинуло лодку: на Тернопольщине ищут пропавшего под водой мужчину (фото)

В Тернопольской области 52-летний мужчина утонул в Днестре, выпав из лодки. Мужчина хотел переплыть реку, но в тот день было сильное течение, которое опрокинуло лодку. Тело потерпевшего ищут.

Об этом сообщили в ГСЧС региона.

"Сотрудники ГСЧС вместе с местными провели обследование берегов Днестра вблизи предполагаемого места возникновения происшествия и нашли лодку, на которой переправлялся мужчина. Поиски продолжаются", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС в Тернопольской области

В помощь привлекли группу водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Напомним, в Ровенской области нашли мертвым 62-летнего мужчину, пропавшего без вести. Тело погибшего обнаружил владелец технических водоемов, недалеко от села, где жил мужчина.

Спасал товарища, но погиб сам: 8-летний мальчик утонул в Винницкой области

Читайте также: